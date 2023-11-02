Новости культуры. The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года

Из-за низкого качества выпустить песню, записанную в 1970 году, до сих пор не удавалось. Помог искусственный интеллект.

Из-за низкого качества выпустить песню, записанную в 1970 году, до сих пор не удавалось. Помог искусственный интеллект.

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Военный эксперт раскрыл особенности нового российского дрона «Изделие 53»Российские войска начали использовать новую версию беспилотника-камикадзе «Ланцет», известную как «Изделие 53». Впервые о разработке модифицированных... Прочитайте больше ⮕

Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рублейКурс юаня опустился до 12,50 рублей впервые с 11 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Прочитайте больше ⮕

В России может вырасти плата за быстрый мобильный интернет в десять разВсе зависит от того, примет ли Минцифры новую методику платы операторов за использование частот 4G. Прочитайте больше ⮕

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» может быть продлен до 2030 года по просьбам бизнес-сообществаБизнес-сообщество выступило за продление нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года Прочитайте больше ⮕

Пи Джей Такер может дебютировать за «Клипперс» сегодня в матче против «Лейкерс»Новобранец «Клипперс» Пи Джей Такер надеется сыграть за свою новую команду уже в сегодняшнем матче против «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Прочитайте больше ⮕

Российский стример купил машину за 28 млн и посвятил ей песнюРоссийский стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) купил автомобиль Mercedes-AMG G 63 стоимостью 28 млн рублей. Об этом видеоблогер рассказал на своем YouTube-канале . Прочитайте больше ⮕