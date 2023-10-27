Новак: Некоторые АЗС продают топливо дороже из-за приставки «Евро» в названии

По словам Новака, цена на дизельное топливо на заправках в среднем по России составляет около 63 рублей за литр. Однако «отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «экто» или «евро».

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство мониторит ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива нефтяными компаниями в регионах России.

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