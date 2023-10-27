Новак заявил, что отдельные заправки держат цены на дизель выше среднего по РФ уровня

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Некоторые заправки держат цены на дизельного топливо значительно выше среднего по России уровня из-за того, что продают только брендированное топливо, такого быть не должно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в"Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рубля за литр.

По словам Новака, необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное. В сообщении кабмина также уточняется, что по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизеля для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. "Дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимых АЗС должен быть стабилизирован на рыночном уровне", - отмечается в сообщении.

Участники совещания доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям. Кроме того, наценка посредников при продаже топлива аграриям сократилась практически вдвое, а мелкооптовые цены продолжают снижаться в соответствии с биржевой динамикой. headtopics.com

По словам представителя ФАС, которые приводятся в сообщении, служба проводит проверку нарушения законодательства о защите конкуренции по факту незаконного использования товарного знака АЗС из Новосибирска. Соответствующий договор истек в марте 2023 года. "Владельцы бизнеса продают дизельное топливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар, а также незаконно работают под чужим брендом: нарушение будет пресечено", - подчеркивается в сообщении.

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