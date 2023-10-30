Ни купить, ни продать.

Очередное поднятие ключевой ставки ЦБ РФ повлечет за собой рост ставок по ипотечным кредитам. Особенно это ударит по рынку «вторички», где ставки уже составляют 14-15% и выше. Риэлтор-практик Евгений Коноплев объяснил aif.ru, почему под удар попадает не только рынок «бэушного» жилья, но и новостроек.

С июля по сегодняшний день ключевая ставка ЦБ РФ выросла вдвое, до 15%. Попытки охладить рынок жилья ощутимого эффекта пока не дали: в августе и сентябре люди на волне ажиотажа продолжали оформлять ипотеку. Параллельно с этим нарастал ценовой разрыв между новым и вторичным квадратными метрами. Некоторые застройщики воспользовались ситуацией и продолжили поднимать цены на объекты.

Казалось бы, вся надежда на господдержку, которая позволяет взять ипотечный заем по ставке до 6% годовых. Плюсом к семейной, Дальневосточной, IT-ипотеке и некоторым другим программам с 1 ноября в России появится еще и «Арктическая ипотека». Она будет действовать до 1 января 2030 года на всей сухопутной территории Арктической зоны страны. Первоначальный взнос по кредиту — от 20%, ставка — 2%, размер кредита — до 6 млн рублей на срок до 20 лет. headtopics.com

Но, во-первых, далеко не все заемщики могут претендовать на особые условия по кредиту. Во-вторых, цена на строящееся жилье сегодня может быть сильно выше, чем на квартиру, которая готова к переезду. В-третьих, в большинстве случаев человек получает деньги на приобретение новостройки только после перепродажи вторички. А продать неновое жилье по заградительным ставкам — задача не из легких.

«Вторичному рынку нужна поддержка, потому что именно она подпитывает сделки в новостройках. Не нужно пускать этого поросенка под нож. Чаще всего люди продают свое неновое жилье, чтобы таким образом сформировать первоначальный взнос, оформить кредит и купить более современную квартиру», — разъясняет Евгений Коноплев. headtopics.com

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