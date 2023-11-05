Ничья в матче между «Реал» Мадрид и «Райо Вальекано»

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступал Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0.На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Реал» Мадрид располагается на второй позиции с 29 очками. «Райо Вальекано» находится на девятой строчке с 18 баллами. Лидером чемпионата является «Жирона» с 31 очком.

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