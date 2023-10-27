Нико Хюлькенберг: «У меня были переговоры с «Ауди». Ко мне проявляли интерес»

ранее итальянская редакция Motorsport.com, «Ауди» уже определилась с желаемым составом на 2026 год – это нынешний пилот «Альпин» Эстебан Окон и пилот «Хааса»» – Sports.ru) со времен выступлений за «Порше» и в «Формуле-1». Мы хорошо ладим – это не секрет. Были переговоры, ко мне проявляли интерес. В конце концов это ни к чему не привело.

Когда «Ауди» наконец начнет выступать в 2026-м, еще неизвестно, будут ли они топовой командой или нет. Сперва им придется доказать свою скорость и выполнить поставленные задачи. Так что пока еще к ним есть вопросы.»], как дома. Все восхитительно. Я верю, что следующий год будет очень интересным и что расстановка сил изменится. Многое произойдет в гоночной карусели.

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

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