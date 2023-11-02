Николай Колесников: «Олимпийские игры для меня

– В соцсетях много пишут, очень поддерживают всегда, даже если что-то не получается. Обожаю всех своих подписчиков, спасибо им огромное. Стараюсь отвечать.– Выиграть Олимпиаду. И все остальные титулы завоевать.

– Конечно, Марк Кондратюк, с которым я вместе тренируюсь, мне очень нравится, а еще Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. На международной арене очень нравятся Юдзуру Ханю и Нэтан Чен, – ответил Колесников.

Этери Тутберидзе: «У Загитовой ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка» Тутберидзе о Трусовой на Олимпиаде-2022: «Она меня и пихала, и толкала. А потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, и я буду уворачиваться» headtopics.com

Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь» Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»

Тутберидзе о Липницкой в 2015-м: «Она уже вела себя отстраненно по отношению ко мне. Но медали получать мы едем вместе, наверное, и говно ложками есть придется вместе»

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