Никакого метеоризма: этот простой трюк облегчает переваривание чеснока

Оказалось, что чем мельче нарезан чеснок, тем меньше вероятность возникновения проблем с желудком. Чесночный порошок вместо измельчённого зубчика чеснока помогает против метеоризма.

Также рекомендуется перед употреблением залить чеснок горячей водой,Достаточно выпить после употребления чеснока стакан молока, что помогает нейтрализовать неприятный запах. Также можно пожевать зелёные травы, например, тимьян, петрушку или мяту.

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