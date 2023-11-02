Нижегородский литейный завод Sollers подал иск против Hyundai на 178 млн рублей

«Росалит» пытается взыскать с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС» расходы в рамках ранее заключенного договора о сотрудничестве. Предполагалось, что он освоит выпуск частей блока цилиндров для 2,0-литровых двигателей Hyundai семейства NU, предназначенных для установки на автомобили Hyundai и Kia.

Инвестиции «Росалита» в проект были запланированы на уровне 408,4 млн рублей, 323 млн рублей из них — льготный займ от Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках сотрудничества с Hyundai предполагалось закупить машину литья с интеллектуальной системой настройки пресс-форм и другое оборудование. Соответчиком по иску «Росалита» к петербургскому заводу Hyundai выступает ООО «Хендэ Виа», владеющее российским моторным заводом Hyundai.

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