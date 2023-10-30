Российские войска при огневой поддержке артиллерии и авиации отразили за этот период больше 11 атак противника, написал он в своем Telegram-канале.), а также 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты.

Российские войска при огневой поддержке артиллерии и авиации отразили за этот период больше 11 атак противника, написал он в своем Telegram-канале.), а также 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты.

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В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на времевском направленииВооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что российские военные отразили пять атак ВСУ. По его словам, войска России применили артиллерию и минометы. Прочитайте больше ⮕

В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на Времевском направленииРоссийские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕

Балицкий: ВСУ потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танковВооружённые силы Украины потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танков. Прочитайте больше ⮕

В Запорожской области сообщили о тактике волнообразного выдвижения ВСУГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные не прекратили попыток наступления в ряде населенных пунктов с применением тактики волнообразного выдвижения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе РаботинаЖивая сила механизированной бригады украинских военных разгромлена в районе Работина в Запорожской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России. Прочитайте больше ⮕

Украинского офицера испугали потери в рядах ВСУЕжедневные потери в рядах ВСУ необходимо восполнять ужесточением мобилизационных мер на Украине, заявил командир роты 80-й отдельной... Прочитайте больше ⮕