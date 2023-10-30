Не раздражай желудок.

С легкой руки профессора Преображенского, героя повести М. Булгакова «Собачье сердце» и одноименного фильма мы знаем, что «...холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими», — говаривал профессор доктору Борменталю за обедом, сопровождая его рюмкой водки.
Конечно, какие закуски ставить на стол — дело личного вкуса и традиций, к примеру, семейных. Где-то обязательно выпьют рюмочку под щи с мороза, кто-то любит закусывать водку горячими котлетами, а кто-то — признает только винегрет в качестве сопровождения крепких напитков. Но вот что лучше с точки зрения пищеварения?
Конечно, мы не говорим о пользе, так как водка в принципе продукт вредный, алкоголь требует умеренного и разумного потребления, нельзя им злоупотреблять, иначе можно нанести своему организму и в частности желудочно-кишечному тракту непоправимый вред. headtopics.com
«Эти блюда могут обладать приятным вкусом и гармонировать с водкой, — отмечает Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог, — однако с точки зрения гастроэнтерологии, употребление холодных закусок может повысить риск раздражения слизистой оболочки желудка. Это происходит, когда холодные закуски содержат уксус, много соли или консерванты». Особенно стоит быть осторожными с различными маринадами, то есть консервами, содержащими уксус.
«Но есть и правильные холодные закуски. Например, квашеная капуста и ферментированные овощи. Пробиотики помогают пищеварению, и могут избавить от утреннего похмелья», — добавляет эксперт. Горячие закуски Всевозможные жульены, шашлыки, жареные креветки и другие блюда на гриле — очень популярны в качестве сопровождения для водки. «Они обладают более интенсивным вкусом и ароматом, следовательно, заглушают неприятный вкус алкоголя, однако, горячие закуски могут ускорить всасывание алкоголя, — рассуждает Садыков. — осторожность не помешает, так как жареная и жирная пища может вызвать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему». headtopics.com