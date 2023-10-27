Не лыком шиты. Совет да любовь: свадебные наряды и традиции регионов России. Выпуск от 27.10.2023

В гостях у популяризатора науки Григория Тарасевича — академик РАН Ремович Хохлов и художник Юлия Че. Действительно ли опасны пластиковые отходы, как правильно их перерабатывать, и что означает «биоразлагаемая» упаковка?Октябрь — международный месяц осведомленности о раке молочной железы. В студии подкаста «Психика» собрались те, кто победил рак. Наталья Лосева призналась, что 20 лет назад сумела справиться с онкологическим заболеванием.
Самая страшная неинфекционная эпидемия XXI века — ожирение. Такой статус этому заболеванию присвоила Всемирная организация здравоохранения. И именно эта тема стала главной в премьерном выпуске «Обмана веществ». Почему важно спать ночью, как избежать синдрома ранней сидячей смерти, почему бананы лучше есть не поздно вечером, а утром после завтрака?Антропология. Играем свадьбу! Группы «Под облаками» и «Петр Валентинович». Выпуск от 20.10.
В подкаст «Антропология» к ведущему Дмитрию Диброву пришли молодые фольклористы, вокалисты творческих объединений «Под облаками» и «Петр Валентинович». Помимо музыкальной деятельности ребята стали ведущими необычного проекта «Играем свадьбу!». headtopics.com
Гость подкаста «Драгоценные истории» — народный артист РСФСР Сергей Никоненко, который буквально из руин восстановил музей в квартире первой гражданской жены Сергея Есенина. Вместе с ведущей подкаста Екатериной Варкан поговорим о памятных личных вещах, принадлежавших поэту.В гостях у Дмитрия Бака — известный актер, заслуженный артист России, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.