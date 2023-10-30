Не камикадзе: тонкости работы штурмовиков

, обстановка была нервной, волновались. Оружие НАТО, с которым еще не приходилось сталкиваться нашим ребятам на поле боя, заставляло отнестись к делу самым серьезным образом.там ничего особенного нет. Те же БМП, которые выше, легче подбиваются, те же танки, которые такие анонсированные были, они в грязи вязнут. Поэтому нет такого страха. Переломный момент уже есть, уже понимаешь, что победа будет, просто вопрос времени. Противник сейчас убегает, причем массово.

Когда новый боец прибывает в расположение, его сразу отправляют на полигон, пояснил командир. Какой бы ни была обстановка на передовой, минимум месяц новичок должен пройти тренировку, показать себя. Полигон всегда покажет, на что годится боец, где его умения принесут больше пользы – в штурме, в снайперской борьбе или других специальностях.

"Когда я был командиром разведроты, я тоже горел этим, что все должны идеально бегать, все должны идеально прыгать. На самом деле, нет. Когда стреляет снаряд, нормативы выполняют все. Причем на "отлично" выполняются. На самом деле, здесь важен характер. Я могу научить всему: прыгать, бегать, стрелять. Но, когда рядом взрывается снаряд, я этому не научу. Вот это плюс более возрастных людей, которые уже понимают, что такое жизнь. headtopics.com

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