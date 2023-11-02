Нечестивое племя: В Латвии хотят раскопать могилы советских солдат

Решили устранить «недоработку»В конце октября этого года на рассмотрение нескольких комиссий сейма Латвии поступили предложения о ликвидации всех оставшихся в стране памятников и мемориалов советских солдат, находящихся в людных местах. Останки, захороненные под этими памятниками, предлагается перенести на братские кладбища в труднодоступных местах — по примеру того, как это в прошлом году делалось в Эстонии.

Депутаты-националисты недовольны тем, что прошлогодняя кампания по массовому сносу монументов не привела к полному исчезновению в Латвии памятников советским солдатам. Некоторые из них пока еще уцелели. Про них временно забыли по той причине, что находятся в малолюдных местах, но эта «проблема» уже решается.

«Шантрапа при власти пытается уничтожить Латвию»Сейчас же некоторые депутаты спохватились и предлагают до 1 июля 2024 года уничтожить эти монументы и убрать из-под них останки солдат. Если предлагаемые националистами поправки примут, самоуправления должны будут самостоятельно ликвидировать памятники и мемориальные захоронения и обеспечить перенос останков на братские кладбища. Всего в список на демонтаж включили 69 надгробных монументов по всей стране.

Снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, 2022 год Фото: РИА Новости/Стрингер Этот план предсказуемо вызвал возмущение представителей местной русскоязычной общественности. «Я вспоминаю слова руководителя комитета образования города Риги — Лаймы Гейкины, произнесенные, когда сносили монумент в парке Победы в Риге. Она тогда рассказывала о том, что могилы никто трогать не будет. Потому что для латышей это святое. И много традиций по уходу за захоронениями.

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