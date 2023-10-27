Нефтяной конкурент России захотел резко нарастить поставки в Европу

Представители Министерства энергетики (Минэнерго) Казахстана ведут переговоры о резком увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Речь идет о возможном наращивании объемов экспорта до двух миллионов баррелей в год, заявил глава ведомства Алмасадам Саткалиев. Его слова приводит ТАСС. В настоящее время стороны пока не пришли к соглашению по окончательному объему поставок из Казахстана в Германию. Итоговый вариант будет утвержден по завершении переговоров.

Согласно действующей договоренности, национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» обязался в 2023 году перекачать в Германию в общей сложности 1,2 миллиона баррелей нефти, чтобы помочь ФРГ компенсировать резкое снижение поставок российского сырья. В рамках сделки Казахстан в феврале поставил в Германию первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн. Спустя полгода российская компания «Транснефть» и «Казтрансойл» подписали договор о транзите сырья в 2024-м.

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