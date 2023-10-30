Неуловимые Джо.

Истории так называемых «релокантов», сбежавших из России после начала СВО, не похожи друг на друга. Кто-то осваивается в новых местах обитания, разорвав контакты с Родиной, кто-то дает о себе знать, громко поливая оставшихся россиян грязью. Кто-то и вовсе тихонько вернулся, стараясь не привлекать к себе внимания.

Как сообщает агентство Yonhap, трое россиян, так и не получивших разрешение на убежище от правительства Южной Кореи, вот уже более года обитают в терминале международного аэропорта Инчхон. В аэропорту они подали прошение о предоставлении убежища, но Министерство юстиции отклонило их ходатайства, заявив, что простое уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Затем беглый студент улетел на Филиппины, где провел несколько недель. После этого Марактаев решил лететь в Южную Корею, рассчитывая получить там статус беженца. Правозащитники просят расширить зону и улучшить рацион По данным Yonhap, в феврале 2023 года окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух «релокантов». Однако Минюст Южной Кореи оспорил этот вердикт, и дело ушло в вышестоящую инстанцию. headtopics.com

Русские «бомжи» посреди международного аэропорта утомили корейцев, и сейчас эту проблему пытаются как-то решить.

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