Неудачей завершились в США испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3. Новости. Первый канал

Ракету запустили с базы космических сил в Калифорнии, чтобы убедиться в надежности систем стратегического сдерживания. Но вскоре после старта снаряд по неизвестным причинам начал менять траекторию.

Военные приняли решение уничтожить боеприпас. Его подорвали над Тихим океаном, теперь выясняют, что же стало причиной провала. Ракеты этого типа стоят на вооружении США с 1970 года, периодически проходят модернизацию.

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