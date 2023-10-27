Неудачные результаты «Динамо» не скажутся на позициях Лички, считает Гранат

В воскресенье, 29 октября, «Динамо» в Москве сыграет с «Уралом» в матче 13‑го тура МИР РПЛ. В четверг, 2 ноября, у команды запланирован матч заключительного тура группового турнира Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с «ПАРИ НН». — Думаю, неудачные результаты «Динамо» не скажутся на позициях Марцела Лички. Только, может быть, разгромное поражение может негативно повлиять — снова начнутся разговоры.

Не согласен с тем, что две подряд нулевые ничьи говорят о смещении акцентов в пользу прагматичности. Личка продолжит играть в атакующий футбол, уверен в этом! На флажке были куплены иностранные футболисты, которые ещё не успели наладить взаимосвязь с остальными игроками команды, — приводит слова Граната RT. Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Урал» смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР 29 октября в 16:25 (мск).

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