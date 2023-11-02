Неудачный запуск Minuteman III подтвердил ракетный кризис США

Ракета стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии. А подорвали ее над Тихим океаном. Слово «испытательный» не должно никого вводить в заблуждение. Это был старт по программе не какой-то новой разработки, а тестовый запуск по программе продления срока службы старых американских ракет наземного базирования, созданных в 70-е годы. По результатам таких запусков обычно принимается решение, можно ли продлевать еще на год срок эксплуатации старых ракет или нет.

Стратегическое командование ВВС США поспешило заявить, что неудачный запуск не скажется на боеготовности арсенала ракет Minuteman III. На самом деле, для подтверждения этого заявления Штатам придется совершить еще как минимум один успешный тестовый запуск. Иначе не будет полной уверенности в надежности более 400 ракет Minuteman III, которые составляют основу наземной группировки ядерных сил США.

Пока же неудачный старт подтвердил ту истину, которая ни для кого из специалистов не является секретом: сегодня претендующие на мировую гегемонию США обладают самым старым среди ядерных держав арсеналом стратегических ракет наземного базирования. headtopics.com

Незадолго до аварийного пуска ресурс Military Watch Magazine, расхваливая новую российскую ракету «Сармат», признал «Россия заметно превосходит США по военному потенциалу и возможностям наземных стратегических ракетных сил».

Американский арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) признан самым старым и состоит ракет LGM-30G Minuteman III эпохи 1970-х годов. Россия, начиная с «нулевых» годов, планомерно обновляет свой ракетный парк. Вначале это были моноблочные ракеты грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М», затем более совершенные ракеты «Ярс», несущие несколько боезарядов на межконтинентальную дальность. Были созданы гиперзвуковые планирующие боевые блоки «Арсенал». И, наконец, создана тяжелая ракета «Сармат», которую еще до заступления на боевое дежурство прозвали «Смерть Флориды». headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Военные США подорвали в небе межконтинентальную ракету из-за «аномалии»Запуск МБР Minuteman III был произведен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Прочитайте больше ⮕

США запланировали 1 ноября провести испытательный запуск МБР Minuteman IIIПо информации, представленной пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером на брифинге, США планируют провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния 1 ноября Прочитайте больше ⮕

США 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракетыСША 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

США проведут испытательный пуск МБР без боевой частиПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены провести тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но без боевой части. Об этом сообщает Прочитайте больше ⮕

ВВС США взорвали 'бракованную' межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIПресс-служба ВВС США распространила заявление, в котором говорится о принудительном подрыве межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Прочитайте больше ⮕

Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалииВоенным США пришлось уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III при испытательном запуске из-за обнаружения некой аномалии. Об этом 1 ноября сообщили в Командовании глобального удара США. Прочитайте больше ⮕