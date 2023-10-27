Нетаньяху разозлил Минобороны: в Израиле возникли разногласия из-за операции в Газе

Представители армии Израиля уверяют, что удары израильских ВВС по сектору Газа избирательны и точны, и перечисляют сотни объектов в анклаве, которые были поражены лишь за одну эту ночь.

Укрыться в Газе сейчас практически негде. Бомбы и ракеты прилетают как на север, так и на юг анклава. Вострая нехватка продовольствия: не хватает воды, медикаментов, хлеба. Его в Газе теперь выдают по талонам, и то не всем. Сегодня через КПП «Рафах» пропустили лишь 10 грузовиков и первую команду врачей. Местные медики трудятся круглосуточно., генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ: «Медицина на грани краха.

, но Биньямин Нетаньяху отказался подписать документ, разозлив тем самым старших офицеров. По данным газеты, разногласия проявились публично, когда министр обороны Йоав Галант не назвал спасение заложников одной из целей ЦАХАЛ. Нетаньяху же хочет освободить людей и уничтожить ХАМАС одновременно. headtopics.com

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