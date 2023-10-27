Несовершеннолетняя фетиш-модель пыталась покончить с собой после изнасилования в Петербурге

По данным канала, девушка переехала в Петербург из Пензы и по совету подруги решила подзаработать. Подработка заключалась в том, чтобы за определенную давать себя обнюхивать. Проблем с клиентами, имеющими такой фетиш, не было, девушку успели обнюхать около 20 раз, пока ей не попался насильник.

Со злоумышленником она встретилась в подъезде на улице Захарова. Тот заплатил, но затем достал липовое удостоверение и заявил, что проводит облаву на"торговок запахом". Девушка попыталась сбежать, но злоумышленник поймал ее и жестоко надругался.

После этого девушка решила покончить с собой. Однако с улицы ее заметили прохожие и отговорили. Пострадавшим посоветовали обратиться к настоящим полицейским, что она в итоге и сделала.

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