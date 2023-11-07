Немецкий теннисист Петер Гойовчик объявил о завершении карьеры

Бывшая 39-я ракетка мира, победитель турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) 2017 года, немецкий теннисистобъявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен заявил на личной странице в социальной сети.Федерер — Прим. „Чемпионата“), что было невероятным опытом и честью, — написал Петер Гойовчик на своей странице. Гоёвчик является победителем одного турнира ATP и финалистом ещё двух.

Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису 2021 года, в матче которого Гоёвчик уступил Карлосу Алькарасу

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