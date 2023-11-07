Немецкий теннисист Петер Гойовчик объявил о завершении карьеры

Бывшая 39-я ракетка мира, победитель турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) 2017 года, немецкий теннисистобъявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен заявил на личной странице в социальной сети.Федерер — Прим. „Чемпионата“), что было невероятным опытом и честью, — написал Петер Гойовчик на своей странице. Гоёвчик является победителем одного турнира ATP и финалистом ещё двух.
Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису 2021 года, в матче которого Гоёвчик уступил Карлосу Алькарасу
:
CHAMPİONAT: Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьерыНападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
Источник: championat | Прочитайте больше »
CHAMPİONAT: Генрих Мхитарян поблагодарил Мирчу Луческу за совместную работуПолузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выразил благодарность объявившему о завершении карьеры экс-наставнику «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирче Луческу.
Источник: championat | Прочитайте больше »
CHAMPİONAT: Беккер высоко оценил уровень Руне в матче с Джоковичем в Париже, несмотря на поражениеШестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер подвёл итоги выступления своего подопечного, седьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).
Источник: championat | Прочитайте больше »
CHAMPİONAT: Cериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом продлили на третий сезонТелеканал FX объявил о продлении сериала «Медведь» на третий сезон.
Источник: championat | Прочитайте больше »
CHAMPİONAT: Сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом продлили на третий сезонТелеканал FX объявил о продлении сериала «Медведь» на третий сезон.
Источник: championat | Прочитайте больше »
SPORTSRU: Экс-39-я ракетка мира Гойовчик завершил карьеруПитер Гойовчик проиграл Харольду Майо в первом круге квалификации турнира в Меце – 3:6, 6:3, 3:6.
Источник: sportsru | Прочитайте больше »