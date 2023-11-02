Неизвестный поджег релейные шкафы в Тюмени

Неизвестный поджег релейные шкафы на пути к международному аэродрому Рощино в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.Вечером 1 ноября механик обнаружил три вскрытых релейных шкафа с отогнутыми дверями и признаками возгорания внутри. Отмечается, что пламя, вероятно, быстро затухло и никак не повлияло на работу шкафов.

Рядом с местом происшествия нашли тряпки, пропитанные горючим. Исполнители поджога пока не обнаружены.По данным канала, все случилось в третьем часу ночи 12 октября. Кто-то взломал релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовой на территории Кирова. Потом злоумышленник облил первый воспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако второй ящик только вскрыли.

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