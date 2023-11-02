Недовольные обвинениями в антисемитизме студенты ушли с лекции Клинтон

В Нью- Йорке с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон ушли студенты Колумбийского университета в знак протеста против того, что вуз якобы был причастен к обвинению в антисемитизме учащихся, посчитавших Израиль виновным в эскалации на Ближнем Востоке.

Как отмечает The New York Times, 30 студентов из примерно 300 покинули зал. В этот момент Клинтон и декан Колумбийской школы международных отношений и связей с общественностью Керен Ярхи-Мило рассказывали об участии женщин в миротворческом процессе. Действия студентов, по данным NYT, были заранее спланированными.

На прошлой неделе на фургоне с надписью"Главные антисемиты Колумбийского университета" появились фотографии студентов, подписавших письмо с обвинениями в адрес Израиля. Фото были взяты с внутренней онлайн-платформы вуза, что стало поводом для обвинения в причастности учебного заведения. headtopics.com

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