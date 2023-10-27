Недовольство петербуржцев не смогло изменить границы платной парковки на Васильевском острове

Жителям Василеостровского района объяснили преимущества платной парковки, которая заработает на их территории 1 ноября.

Нуждающиеся в разъяснениях граждане разместились в маленьком зале центра соцобслуживания населения, который столько людей, кажется, никогда еще не принимал. Пришедшие заняли всё свободное пространство, буквально перекрывая выход. Вступительное слово взял зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Преимущества введения платной зоны он объяснял очень проникновенно: на улицах улучшается трафик и нет запаркованных вторым рядом машин.

Собравшиеся не вняли высокопарным речам чиновника и перехватили слово. Многие были возмущены тем, как устанавливаются запрещающие знаки. Мол, на Васильевском острове отродясь столько «крестов» вдоль дорог не было. А за пару месяцев их количество увеличилось втрое. Причем зачастую абсолютно нелогично. headtopics.com

После этого люди вереницей понесли к столу на сцене подготовленные документы с фотографиями не устраивающих их знаков. Люди требовали отменить платную зону в муниципалитете «Гавань». Ведь это же не историческая застройка, а спальная часть, возмущались петербуржцы.

Подоспевшие на совещание рабочие с Балтийского завода тоже попросили не включать в платную зону места вдоль их предприятия, а то накладно получается платить засмену. Ездить на общественном транспорте слишком долго, а на территории парковаться не разрешают. В комитете по транспорту сообщили, что руководство завода попросили организовать парковку внутри предприятия. headtopics.com

Народная буря подвинуть зону платной парковки на Васильевском так и не сумела. Границы зоны останутся прежними — по Наличной улице. До ее запуска остается пять дней.

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