Неделя до старта грандиозной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Новости. Первый канал

«Россия». Там будет так много интересного, что уже сейчас, на первых экскурсиях, становится понятен масштаб мероприятия. 42 павильона распахнут свои двери для посетителей.

Специально подготовленные гиды знают об экспонатах все. А размах некоторых павильонов по-настоящему впечатляет. Например, у «Роскосмоса» как целая Вселенная, а у «Росатома» — по-исполински, и этажи идут не только вверх, но и вниз, чтобы разместить все самое интересное.

В общем, эта выставка «Россия» с открытым сердцем, и его ритм уже услышал наш корреспондент Алексей Кручинин.

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