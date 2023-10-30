Невролог назвал отличие проблем с памятью от деменции

Деменция отличается от состояния, которое в народе называют старческим маразмом, объяснил врач-невролог, паркинсонолог Максим Андреев. Отличие проблем с памятью от деменции он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер». По словам Андреева, к первым симптомам когнитивных нарушений относят ухудшение памяти, особенно о недавних событиях. Кроме того, о них могут говорить нарушения внимания, концентрации, планирования простых задач: трудности в счете, потеря нити разговора.

Однако эти нарушения на ранних стадиях — еще не деменция, отметил невролог. «Деменция — это степень выраженности когнитивных нарушений, когда пациент утрачивает способность к самообслуживанию ввиду когнитивного снижения. Однозначно о болезни можно говорить лишь тогда, когда эти симптомы начинают значительно влиять на повседневную жизнь: теряется связь с родными и близкими, начинаются трудности на работе, возникают проблемы дома», — рассказал он.

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