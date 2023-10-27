Невозможно поверить, что этот киноляп из 'Служебного романа' никто не замечал 46 лет

"Служебный роман", культовая советская комедия 1977 года, которую смотрели более 58 млн зрителей, до сих пор вызывает улыбку и ностальгию у многих из нас. В центре сюжета — романтическиеНо наша героиня сегодня — это Верочка, секретарша и главная модница"офиса", которую неотразимо сыграла Лия Ахеджакова. В одном из ключевых моментов, когда Верочка учит Калугину быть более женственной, на её ногтях блестит ярко-красный маникюр.

Однако, когда Комиссия по инвентаризации врывается в кабинет и дамам приходится покинуть помещение, происходит удивительное. В следующей сцене ярко-красного маникюра на руках Верочки вдруг нет!В данном случае маникюр — это смешной киноляп, который, несмотря на свою очевидность, никак не уменьшает нашей любви к этому замечательному фильму. Если вы хотите самостоятельно увидеть этот момент, пересмотрите первую серию.

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