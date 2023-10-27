Невероятные технологии и завораживающие голоса: новый сезон шоу «Фантастика» на Первом канале. Новости. Первый канал

Наш корреспондент Ольга Паутова уже побывала на съемочной площадке и убедилась: столкновение с виртуальной реальностью завораживает.

Наш корреспондент Ольга Паутова уже побывала на съемочной площадке и убедилась: столкновение с виртуальной реальностью завораживает.

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Шоу «Фантастика» на Первом канале: новый сезон и новые яркие эмоции. Новости. Первый каналСуперпроект на стыке двух миров, реального и виртуального, снова на Первом. Новый сезон и новая высота: выступления еще эффектней, эмоции еще ярче. Прочитайте больше ⮕

На Первом канале стартует новый сезон шоу «Фантастика». Новости. Первый каналВсей страной готовимся раскрыть главную тайну сезона! Кто скрывается за маской аватара? Шоу «Фантастика» уже сегодня вечером на Первом канале. Никаких границ между виртуальностью и реальностью, новые персонажи, потрясающие голоса и конечно масса сюрпризов от авторов проекта. Прочитайте больше ⮕

Зрителей Первого канала ждет новый сезон интригующего и загадочного шоу «Фантастика». Новости. Первый каналУже этим вечером всех зрителей в эфире Первого ждет настоящая фантастика. Старт нового сезона — самого интригующего и загадочного шоу на телевидении. Никаких границ между виртуальным и реальным — новые аватары начинают гонку за победой. Прочитайте больше ⮕

Зрителей Первого канала ждет новый сезон шоу «Фантастика». Новости. Первый каналВсей страной готовимся раскрыть главную тайну сезона! Кто скрывается за маской аватара?! Шоу «Фантастика» уже сегодня вечером на Первом канале. Прочитайте больше ⮕

Фигуристка Медведева показала свою татуировку на грудиЧемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу на своем YouTube-канале продемонстрировала свою татуировку на груди и рассказала о повышении активности фанатов в связи с этим. Прочитайте больше ⮕

«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»Ролик с поездкой фигуриста на рыбалку опубликовал Первый канал. Прочитайте больше ⮕