Невеста для американца: Как русская мафия разводила женихов в США на деньги

Преступные группировки в 1990-е годы создавали целые империи, простирающиеся за пределы России. Именно в те годы в Голливуде появился и закрепился образ русского мафиози — свирепого и беспощадного. И это несмотря на то, что в 1990-х начался настоящий расцвет этнических ОПГ с окраин бывшего СССР, — для американцев мы все были русскими.Это дело началось в Москве в 1999 году. В одно из районных отделений милиции пришла молодая привлекательная женщина. В паспорте значилось, что её фамилия Пронина.
Тогда следователи стали выяснять, кем же была гражданка Пронина и чем она заслужила такую участь. Пробили по базе"пальчики". И неожиданно выяснилось, что Пронина на самом деле совсем не Пронина, а уроженка Смоленска H., которая уже не раз попадала в поле зрения милиции из-за подозрительных делишек. А в Москве у"Прониной" был свой бизнес — эскорт-фирма.
"Жених", который, разумеется, не был никаким женихом, становился богаче на миллион долларов, а страховщики несли убытки. Самые упёртые из них могли сами проверить информацию и документы, касавшиеся смерти жертв, — в те годы состряпать всё это не составляло большого труда. В наличии были даже свежие могилы на кладбищах. headtopics.com
При этом могилы не пустовали. Следователи провели эксгумацию и действительно находили там тела, но не имевшие отношения к"невестам". Несмотря на все экспертизы, выяснить, кому они принадлежали, так и не удалось. Можно предположить, что эти бедняжки были жертвами работорговли, которая в те годы процветала в РФ.
Следователи работали кропотливо и осторожно, разматывая клубок преступлений. И выяснили, что в схеме были задействованы три страны: Россия, Армения и США и на страховках всё не заканчивалось. Преступная империя была шире. headtopics.com
Со временем преступники решили наладить схему легализации доходов в России, а заодно и избежать в США уплаты налогов за ресторанный бизнес. Новый план был таков: женщина заключала брак с членом преступной группировки. В России по законам нашей страны она официально разводилась через суд и отсуживала у"благоверного" часть имущества и бизнеса, таким образом легализуя его.