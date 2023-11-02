Небензя заявил об отсутствии у Израиля права на самооборону

Израиль не обладает правом на самооборону как оккупирующая держава, что подтверждено в заключении Международного суда ООН от 2004 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ООНПо словам дипломата, о якобы имеющемся у еврейского государства праве на самооборону постоянно твердят США и их союзники. Постпред назвал такие шаги Вашингтона и его сателлитов лицемерием, поскольку они в других ситуациях ведут себя прямо противоположным образом.

Небензя отметил, США вместе с союзниками не замечают удары по гражданским объектам, «ужасающие разрушения» и «гибель тысяч детей» в Газе. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности.

Он пояснил, что израильская сторона в праве бороться с террором, но не с мирным населением. Постпред добавил, что безопасность Израиля может быть полностью гарантирована лишь при справедливом решении палестинской проблемы на основе резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.в полной мере и призывает израильскую сторону искать способы мирного решения действующего конфликта на Ближнем Востоке. headtopics.com

1 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило Израиль о том, что удары израильских военных по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. В УВКПЧ подчеркнули, что атаки со стороны еврейского государства выглядят как «непропорциональное» применение силы, которое приводит к гибели большого числа людей и масштабным разрушениям.

Небензя заявил об отсутствии у Израиля права на самооборонуПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы. По его словам, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году. По словам дипломата, Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. Прочитайте больше ⮕

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Небензя назвал Израиль оккупирующей страной без права на самооборонуИзраиль не имеет права на самооборону, так как является оккупирующей страной. Об этом во время 10-й чрезвычайной специальной сессии заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕