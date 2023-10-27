Небензя: Запад пытается навязать ООН односторонний подход к конфликту на Ближнем Востоке

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Западные страны пытаются навязать всем государствам - членам ООН односторонний подход к палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи всемирной организации по защите палестинского народа."Печально констатировать, что наши западные партнеры по-прежнему пытаются видеть лишь одну сторону проблемы.

Небензя также подчеркнул, что Россия осудила как гибель израильтян и граждан других государств, так и бомбардировки сектора Газа и смерть мирных палестинцев.в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава. headtopics.com

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