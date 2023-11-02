Небензя: Израиль как оккупирующая страна не имеет права на самооборону

"У оккупирующей державы такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году", —Постпред вновь повторил, что Россия не отрицает право Иерусалима на борьбу с терроризмом. Однако она не должна превращаться в геноцид мирного палестинского населения. Ключом к безопасности Израиля является решение палестинской проблемы с учётом резолюций ООН. Первым шагом к деэскалации станет перемирие, добавил Небензя.

"Мы призываем противоборствующие стороны немедленно остановить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, в том числе над скорейшим освобождением заложников. Рано или поздно по этому пути придётся пойти. Вопрос только — сколько невинных людей погибнет за это время", —

Небензя заявил об отсутствии у Израиля права на самооборонуИзраиль не обладает правом на самооборону как оккупирующая держава, что подтверждено в заключении Международного суда ООН от 2004 года. Об этом... Прочитайте больше ⮕

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державыПостпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы Прочитайте больше ⮕

Небензя назвал Израиль оккупирующей страной без права на самооборонуИзраиль не имеет права на самооборону, так как является оккупирующей страной. Об этом во время 10-й чрезвычайной специальной сессии заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державыРоссия также призвала прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке, чтобы кризис не охватил весь регион. Прочитайте больше ⮕

Небензя заявил об отсутствии у Израиля права на самооборонуПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы. По его словам, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году. По словам дипломата, Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. Прочитайте больше ⮕

Небензя: у Израиля в нынешнем конфликте нет права на самооборонуВ текущем конфликте право на самооборону не распространяется на Израиль, как на оккупирующую державу. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также подчеркнул, что Россия призывает остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Прочитайте больше ⮕