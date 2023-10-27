Небензя: резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке

«Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия», — цитирует постпреда ТАСС.Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операция

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