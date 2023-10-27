Небензя: Израилю и ХАМАС нужно прислушаться к призыву ГА ООН о перемирии

Москва, 28 октября - АиФ-Москва.

Постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя призвал Израиль и палестинское движение ХАМАС прислушаться к резолюции Генассамблеи ООН о немедленном перемирии.

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