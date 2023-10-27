Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН

В Генассамблее (ГА) ООН возобладал здравый смысл. Об этом 28 октября заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя после принятия ближневосточной резолюции.

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — указал дипломат. ГА ООН 27 октября приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

25 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию. headtopics.com

Как указал Небензя, Вашингтон предложил крайне политизированный проект, насыщенный неуместными заявлениями. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали. Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий. headtopics.com

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