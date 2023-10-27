Небензя заявил, что резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций отметил, что "обе стороны обязаны" прислушаться к решению Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Принятие резолюции по палестино-израильскому конфликту в Генеральной Ассамблее ООН должно привести к установлению перемирия и прекращению насилия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам голосования."Обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава. headtopics.com

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