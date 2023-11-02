Небензя: СБ ООН нельзя давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Совет Безопасности ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа, заявил постпред России при всемирно организацииОн отметил, что США поставили перед собой задачу заставить СБ ООН легитимизировать деятельность израильской армии в палестинском анклаве. Дипломат напомнил, что таким же образом Запад действовал и в вопросе создания бесполётной зоны над Ливией в 2011 году, которая после введения соответствующего режима подверглась внешней агрессии.

«Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета Безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии»,Постпред также подчеркнул, что Россия осуждает убийство израильских мирных граждан и иностранцев, которые прибыли в Израиль.

Документ не поддержали 14 стран, включая США, Израиль, Австрию, Венгрию, Хорватию и Чехию. 30 октября Василий Небензя спросил у американских дипломатов,на Ближнем Востоке. Он также задался вопросом, не означает ли такой шаг поддержку Соединёнными Штатами доктрины тотального возмездия в Газе. headtopics.com

Небензя прокомментировал наземную операцию ИзраиляСовет Безопасности ООН (СБ ООН) не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что цель США состоит не только в том, «чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики». Прочитайте больше ⮕

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