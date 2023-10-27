Небензя позитивно отреагировал на принятие ООН ближневосточной резолюции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.По мнению дипломата, принятие такого документа не является «победой какой-либо национальной позиции».

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Сторона ХАМАС приветствовала принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывающую к немедленному перемирию сторон палестино-израильского конфликта. Израиль же отверг резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию.

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