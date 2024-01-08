Неаполитанцы проиграли «Торино» и извинились перед болельщиками

Накануне неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. – Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму. Пока не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки – прим. Sports.ru).

Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлиял





sportsru » / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

У Овечкина — новый антирекорд. Российского хоккеиста будто проклялиЕщё «Кэпиталз» проиграли с разгромным счетом и вылетели из зоны плей-офф.

Источник: sportbox - 🏆 28. / 51 Прочитайте больше »

Драма и трагедия Канады в плей-офф МЧМ! Рикошет прибил чемпиона за 11 секунд до сирены«Кленовые» ушли с 0:2 в четвертьфинале, но пропустили на последней минуте и проиграли.

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Чудов о ситуации с гостиницей в Уфе: «Такого быть не должно. Нужно принимать спортсменов в готовые условия»Ранее Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука обыграла «Лечче», «Милан» примет «Сассуоло», «Ювентус» против «Ромы»Также в пятницу «Фиорентина» обыграла «Торино» (1:0), «Интер» провел гостевой матч с «Дженоа» (1:1).

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

«Наполи» проиграл 6 из 10 матчей при Мадзарри, общий счет последних 4 игр – 0:9. Чемпионы Италии идут 9-миКоманда Вальтера Мадзарри сегодня была разгромлена «Торино» (0:3).

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Проблемы «Авангарда» без Ткачева: новые звенья, мало голов, половина матчейСнова проиграли «Салавату».

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »