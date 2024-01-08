Неаполитанцы проиграли «Торино» и извинились перед болельщиками

Накануне неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. – Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму. Пока не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки – прим. Sports.ru).
Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлиял
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