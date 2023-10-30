Нганну раскритиковал судейское решение по итогам боя с Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну критически высказался о поражении в боксерском поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Boxing Scene. Нганну назвал судейское решение по итогам боя позором для бокса. «Судьи должны быть наказаны. Хочется понять, почему они выносят такие вердикты», — заявил он и добавил, что подобные решения портят спортсменам карьеру.

28 октября Фьюри победил Нганну в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри раздельным решением. Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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