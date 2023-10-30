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Нганну: Конор был прав, надо было пнуть Фьюри по ногам

 / Источник: championat

Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну дал комментарий по поводу совета ирландца Конора Макгрегора бить по ногам Тайсона Фьюри.

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championat

дал комментарий по поводу совета ирландца Конора Макгрегора бить по ногам«Конор был прав, мне надо было пнуть Тайсона по ногам. Не могу поверить, что он ударил меня локтем», — написал Нганну.На счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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