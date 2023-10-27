На The International 2023 по Dota 2 пока не использовали лишь девять героев

. В отличие от прошлых главных турниров по «Доте», в этот раз киберспортсмены не взяли многих ранее популярных персонажей, включая Tinker и Lion.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся 8 команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

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Расписание первого дня финальной стадии The International 2023 по Dota 2Сегодня на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдут первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

Стартовал первый день финальной стадии The International 2023 по Dota 227 октября на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле стартовали первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

Valve провела эпичную церемонию открытия The International 2023 с живым концертомНа стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле прошла церемония открытия The International 2023 — главного турнира по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

Гейб Ньюэлл разбил монитор на церемонии открытия The International 2023Основатель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл записал приветственный ролик для церемонии открытия чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

Порноактриса Ева Эльфи отдаст весь заработок с OnlyFans победителям The International 2023Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, пообещала пополнить призовой фонд чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 из своего кармана. Прочитайте больше ⮕

СМИ: глава МИД Японии может посетить Израиль и Иорданию в начале ноябряОкончательное решение по поводу поездки пока не принято, сообщает телеканал NHK Прочитайте больше ⮕