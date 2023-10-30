На 66% выросло количество ставок в криптовалюте за год

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общая сумма ставок увеличилась на 36,6%, а количество ставок выросло почти на 50%.

Пользователи стали чаще использовать криптовалюту: сумма ставок выросла на 18,7%, а количество ставок – на 66,4%. SOFTSWISS — первая компания, создавшая решение для работы с криптовалютами в сфере азартных игр. Ее партнеры – Stake, Parimatch, Blaze, 1xBet и другие.Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Экс-премьер Украины Азаров заявил о критическом дефиците медикаментов у ВСУКоличество раненых в ходе контрнаступления, по его словам, выросло втрое. Прочитайте больше ⮕

Оже-Альяссим о первом титуле за год: «Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала»В финале он на двух тай-брейках обыграл Хуберта Хуркача и взял первый титул за год и пятый в карьере. Прочитайте больше ⮕

Экс-премьер Украины заявил о критическом дефиците медикаментов в ВСУСейчас складывается критическая ситуация в армии ВСУ из-за нехватки лекарственных средств и медицинского оборудования, а количество раненых увеличилось в три раза из-за контрнаступления Прочитайте больше ⮕

Польская волейболистка Смаржек: год в России помог мне расширить свой кругозорПольская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский волейбольный клуб «Локомотив», высказалась о влиянии, которое оказал на неё год, проведённый в России. Прочитайте больше ⮕

Политика США может привести к уничтожению Израиля — МакгрегорПовышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в... Прочитайте больше ⮕

Посол заявил, что Россия и Норвегия продолжат сотрудничество по рыбной ловлеРоссия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции — уже распределены квоты вылов рыбы на 2024 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили. Прочитайте больше ⮕