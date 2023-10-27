На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги

«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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Выпуск новостей в 18:00 от 26.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля; Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира. Прочитайте больше ⮕

В центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиОни предупредили население об угрозе ракетного обстрела Прочитайте больше ⮕

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

В Тель-Авиве и центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиБоевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по Тель-Авиву Прочитайте больше ⮕

В центральных районах Израиля в третий раз за день прозвучали сирены воздушной тревогиСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля. Новости. Первый каналПод огнем Тель-Авив. Боевики ХАМАС заявляют, что продолжают обстрелы в ответ на гибель мирных палестинцев. Прочитайте больше ⮕