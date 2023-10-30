На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/.

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, впервые с начала дня прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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