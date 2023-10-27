Ипотечный рынок на пределе. Людей, способных взять жилье в кредит, мало, а рынок перенасыщен предложениями, рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в ходе второй встречи экспертного клуба «АиФ.Медиа» — совместного проекта ИД «Аргументы и Факты» и Финансового университета при правительстве РФ.

По словам эксперта, ипотека рассчитана на средний класс, которого в России 15%. «И, на сегодняшний день, согласно данным ЦБ, проникновение ипотеки в России составляет 13%. По сути, средний класс ипотеку взял», — объяснил специалист.

Эксперт рассказал, что цены на квартиры в мегаполисах растут очень быстро, а новые дома часто строят в неудобных местах, где не хватает социальной инфраструктуры и транспорта. «Решение ипотечной проблемы должно быть комплексным. И заключаться, во-первых, в контроле над застройщиками, а, во-вторых, в подготовке территории для развития, в-третьих, в развитии транспортной сети», — объяснил Алексей Зубец. headtopics.com

При этом рынок перенасыщен предложениями. По словам спикера, освободилось много вторичного жилья — этому поспособствовали пандемия и отъезд релокантов в 2022-м. К сожалению, не останавливается естественная убыль населения. Особенно это было заметно в период пандемии коронавируса. К тому же прибавляются новостройки — дома сдают каждый год.

Алексей Зубец объяснил, что все это хорошо для рынка в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может привести к падению. Он прогнозирует отсутствие роста экономики и ВВП в следующем году. Без этого не будет и денег, которые могли бы попасть на рынок недвижимости. headtopics.com

«За проблемами рынка недвижимости и ипотеки нужно следить, чтобы они не разрослись до масштабов катастрофы и не нанесли ущерб населению и российской экономике. Я бы не расценивал будущее ипотечного рынка, как блестящее. Я бы его расценивал на троечку из пяти баллов», — резюмировал эксперт.

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