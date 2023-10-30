На парковке стадиона «Наполи» после матча чемпионата Италии с «Миланом» нашли труп

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счетом 2:2. Тело было обнаружено после двух часов ночи на пустом пространстве под гостевым сектором стадиона.

Как отмечает Football Italia, друг погибшего сообщил полиции, что они пытались таким путем пробраться на трибуны без билета. Путь друга преградила упавшая балка, после чего он отказался от затеи, а погибший, вероятно, упал с 20‑метровой высоты. Полиция проводит расследование. Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах холдинга «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportbox »

После матча с «Миланом» на подземной парковке стадиона «Наполи» был найден труп мужчиныПосле матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Миланом» на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе обнаружен труп мужчины, сообщает Corriere dello Sport. Прочитайте больше ⮕

После футбольного матча на парковке стадиона был обнаружен трупПосле матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Миланом» был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает Corriere dello Sport . Прочитайте больше ⮕

В Италии на парковке стадиона после футбольного матча обнаружили тело мужчиныПосле матча 10-го тура чемпионата Италии по футболу на парковке стадиона «Марадона» обнаружили тело мужчины. Об этом 30 октября сообщила газета Corriere dello Sport.По ее информации, тело мужчины было найдено на автостоянке под стадионом. Прочитайте больше ⮕

Маттео Политано: команда, которую вы видели в первом тайме — это не настоящий «Наполи»Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии. Прочитайте больше ⮕

Под стадионом «Наполи» обнаружили труп мужчины после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуны через тоннельЭто случилось после матча неаполитанской команды с «Миланом» в 10-м туре Серии А (2:2). Прочитайте больше ⮕

«Наполи» — «Милан»: когда начало, где смотреть онлайн матча Серии А 29 октября«Наполи» сыграет с «Миланом» в рамках 10‑го тура итальянской Серии А в воскресенье, 29 октября. Прочитайте больше ⮕