На продажу выставлена редкая Ferrari солиста Jamiroquai — таких всего четыре в мире

Автомобиль представлен в оригинальном цвете Bianco White — таких Ferrari выпустила лишь четыре экземпляра.YouTube-канале DK Engineering Inspection VideosFerrari Scuderia Spider 16M была представлена в 2008 году в честь 16-й победы «Скудерии» в Кубке конструкторов Формулы-1. Автомобиль создан на базе 430 Scuderia. Он оснащён 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 510 лошадиных сил, а масса машины — 1340 кг, на 80 меньше, чем F430 Spider.

Стартовая цена машины — €230 тыс, однако к моменту написания заметки за автомобиль предложили €315 тыс.выпуска — один из всего лишь 36 автомобилей этой модели. Есть шанс, что эта машина станет самой дорогой в истории Маранелло.

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