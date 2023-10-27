На всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Al Arabiya: В Газе перестали работать связь и интернет после мощных взрывовВ секторе Газа вечером 27 октября прогремело несколько взрывов, после чего перестал работать интернет и пропала связь. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Прочитайте больше ⮕

Опубликованы спутниковые снимки сектора Газа после бомбежек ИзраиляКомпания Maxar опубликовала спутниковые снимки территории сектора Газа после авиаударов Израиля. Прочитайте больше ⮕

В секторе Газа пропали связь и интернетВ секторе Газа вечером в пятницу перестали работать мобильная связь и интернет Прочитайте больше ⮕

JP: армия Израиля проводит очередной наземный рейд в секторе ГазаГазета Jerusalem Post, ссылаясь на радио Армии обороны Израиля, сообщила, минувшей ночью израильские военнослужащие провели еще один наземный рейд на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

NYT: премьер Израиля Нетаньяху не стал подписывать приказ о вторжении в ГазуКомандование Армии обороны Израиля разработало окончательный план наземной операции на территории сектора Газа, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать. Прочитайте больше ⮕